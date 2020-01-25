КСУ отменил повышение пенсионного возраста работникам вредных производств

Верховной Раде придется пересмотреть решение, связанное с повышением пенсионного возраста работникам вредных производств, которое было принято в 2015 году. Оно признано не соответствующим Конституции Украины.

Конституционный суд Украины признал неконституционными положения, которыми предусмотрено поэтапное увеличение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц, сообщает пресс-служба суда в пятницу, 24 января.

"Большая палата Конституционного суда Украины приняла решение по делу по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений раздела I, п.2 раздела III "Заключительные положения" закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" от 2 марта 2015 № 213-VIII", - говорится в сообщении.

КС признал неконституционными положения, предусматривающие повышение пенсионного возраста для отдельных категорий лиц. Речь идет о поэтапном увеличении на 5 лет возраста для выхода на пенсию на льготных условиях с учетом соответствующего стажа работы и на пенсию за выслугу лет для людей, которые работают на вредных предприятиях.

Суд исходил из того, что работники, которые работали во вредных условиях, соглашались на такую работу из-за возможности получения отдельных льгот и имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных законом Украины "О пенсионном обеспечении" от 5 ноября 1991 года № 1788-XII.

"После внесения изменений законом №213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Указанное Конституционный суд Украины расценил как ухудшение их юридического положения о праве назначения пенсии. Кроме того, Суд решил закрыть конституционное производство по делу в части, касающейся утверждения народных депутатов о неконституционности других оспариваемых положений в связи с их несоответствием требованиям закона Украины "О Конституционном суде Украины", - сказано в решении суда.

Решение КС является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Ранее, 2 марта 2015 года, Рада внесла изменения в пенсионное законодательство, которые предусматривают поэтапное повышение на пять лет льготного пенсионного возраста для женщин, а также повышение на пять лет страхового, а по отдельным профессиям и специального стажа для лиц, которые имеют право на пенсии за работу во вредных и особо вредных условиях труда и на пенсию за выслугу лет.

Напомним, в ПФУ сообщили об условиях выхода на пенсию в 2020 году.

Самая большая статья госбюджета — дотации Пенсионного фонда (ПФУ), превышающие 170 миллиардов гривень.

Как выйти из пике наращивания этого дефицита ПФУ, руководители страны не знают. Проблема не только в резком уменьшении рабочей силы из-за эмиграции или старения нации, также резко падает количество участников системы социального страхования. По оценкам Всемирного банка, число застрахованных составляет всего 52% от количества трудоспособных в Украине. Где остальные? Даже если половина из них выехали на заработки за границу, получается, что остальные просто работают в "тени". А за пенсией придут все.

Агентство Телевидения Новости