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КСУ рассматривает законность введения карантина

КСУ рассматривает законность введения карантина

Конституционный суд приступил к рассмотрению представления Верховного суда о законности карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает Укринформ в четверг, 2 июля.

Судья-докладчик Петр Филюк сообщил, что направил запросы в органы государственной власти и научные учреждения с просьбой выразить правовые позиции относительно поднятых в конституционном представлении вопросов.

Секретариату КСУ поручено подготовить информационно-аналитическую справку о практике органов конституционной юрисдикции других стран в части карантинных мероприятий в связи с распространением коронавируса, а также относительно анализа законодательства зарубежных государств об изменении оплаты труда сотрудников бюджетных учреждений на период введения карантина.

Суд рассматривает представление в форме письменного производства, которое не предусматривает устного заслушивания участников процесса. После выступления судьи-докладчика суд перешел к закрытой части рассмотрения дела для принятия решения.

Напомним, Кабмин ввел карантин 12 марта и с тех пор он неоднократно продлевался. Сейчас ряд ограничений отменены, а регионы сами могут решать, вводить их или отменять.

По данным Минздрава на 2 июля, отменять ограничения не могут 10 областей и Киев.

 

Агентство Телевидения Новости

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