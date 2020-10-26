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Кто стал мэром Харькова и какие партии прошли в горсовет, - данные экзит-пола

25 октября прошли местные выборы. Уже объявилены результаты экзит-пола на выборах в Харькове.

Кто стал мэром Харькова и какие партии прошли в горсовет, - данные экзит-пола

В гонке за пост мэра побеждает с большим отрывом действующий глава Геннадий Кернес. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера", также были использованы инструменты социологической компании Liberty Report.

По данным экзит-пола, у действующего мэра Харькова 57,9% голосов. Далее идет Александр Фельдман от "ОПЗЖ" - 12,12%, Алексей Кучер от "Слуги народа" - 11,98%, Олег Абрамичев от "Евросолидарности" - 6,23% и Игорь Черняк от "Блока Светличной "Разом".

Кто стал мэром Харькова и какие партии прошли в горсовет, - данные экзит-пола

В Харьковский горсовет проходят "Блок Кернеса "Успешный Харьков" - 39,52%, "ОПЗЖ" - 16,99%, "Слуга народа" - 12,39%, "Европейская солидарность" - 9,17%, Партия Шария - 6,41% и "Блок Светличной "Разом" - 5,42%.

Кто стал мэром Харькова и какие партии прошли в горсовет, - данные экзит-пола

На выборы мэра баллотировались действующий глава Харьковского горсовета Геннадий Кернес от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", действующий глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, Игорь Черняк от "Блок Юлии Светличной "Вместе", Александр Фельдман от "ОПЗЖ".

Отметим, бывший народный депутат Михаил Добкин объявил о снятии своей кандидатуры с выборов мэра Харькова.

Новости портала «Весь Харьков»

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