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Куп’янський район: ворожі обстріли знищили сільськогосподарську техніку
12 вересня о 14:30 ворог завдав ворожих обстрілів по селу Вільхуватка Куп’янського району.
Під вогонь потрапила територія місцевого сільськогосподарського підприємства, повідомляє ДСНС в Харківській області.
До місця події було направлено відділення служби порятунку з селища Великий Бурлук.
На момент прибуття вогнеборців полум’ям був охоплений комбайн підприємства, а також гілля та дрова навколо сільськогосподарської техніки.
О 16:30 пожежу було ліквідовано.