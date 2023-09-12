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Куп’янський район: ворожі обстріли знищили сільськогосподарську техніку

Куп’янський район: ворожі обстріли знищили сільськогосподарську техніку

12 вересня о 14:30 ворог завдав ворожих обстрілів по селу Вільхуватка Куп’янського району.

Під вогонь потрапила територія місцевого сільськогосподарського підприємства, повідомляє ДСНС в Харківській області.

До місця події було направлено відділення служби порятунку з селища Великий Бурлук.

На момент прибуття вогнеборців полум’ям був охоплений комбайн підприємства, а також гілля та дрова навколо сільськогосподарської техніки.

О 16:30 пожежу було ліквідовано.

Агентство Телевидения Новости

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