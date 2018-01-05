Льготы для бывших силовиков, военных и спасателей. Кто из ветеранов с 1 января сможет бесплатно ездить в горэлектротранспорте, а кто - нет

Передвигаться по городу бесплатно на городском электротранспорте, рассказывают ветераны МВД, они не могут с 1 января. Жалуются, льготные электронные карты в метрополитене в данный момент не работают, в получении льготы с помощью удостоверения им тоже отказывают. Бывшие силовики говорят, большинство – работали в структуре МВД более 30 лет и давно вышли на пенсию по выслуге лет, поэтому возмущены тем, что теперь возможности ездить в «подземке», а у некоторых также в трамваях и троллейбусах у них нет.

Анатолий Бекетов, ветеран МВД Украины:

Ни удостоверение, ни вот эти карточки, заблокировали, удостворения - говорят "перечень ваших удостоверений в списке для прохождения в метрополитен, отсутствуют. Вот мы в перечень какой-то не попали.

Юрий Стрижаков, ветеран МВД Украины:

Это распространяется не только на метрополитен, а на весь городской транспорт. Нас лишили льгот, то есть мы не можем спокойно проехать в поликлинику. Многие 90% больные. Спины мы понадрывали, ноги, мы обслуживаемся по поликлиникам, ездим.

Игорь Читов, ветеран МВД Украины:

С одной стороны, это нас выкинули из обоймы пенсионеров, вы никто. Выходит так, что мы всю жизнь проработали день и ночь, я всю жизнь проработал в уголовном розыске, день и ночь. У меня 37 лет выслуги. Понимаете что это такое? Она ж так не дается, просто так. Нас выкинули, что пенсионеры МВД должны жить как сами хотят.

В мэрии подчеркивают, в этом году перечень лиц, которые имеют право на бесплатный проезд в городском электротранспорте, действительно изменился. С 1 января 2018 года льготные перевозки отдельных категорий пассажиров, которые ранее финансировались из госбюджета, передали на местный уровень, говорят в горсовете. В связи с этим, отныне льгота будет предоставляться не всем харьковчанам, имеющим статус ветерана МВД, СБУ, ВСУ, службы гражданской защиты или налоговой милиции.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:

Люди этих категорий уходят на пенсию не по возрасту, а по выслуге лет, И в связи с этим мы имеем большое количество людей трудоспособного возраста, которые не подпадают под категорию "пенсионеры по возрасту". Возникла опеределенная такая "вилка", которую мы в связи с возможностями городского бюджета, не можем, то есть если ветеран Вооруженных Сил, МВД и приравненных к ним категорий граждан достигли пенсионного возраста, проблема решена.

Тем ветеранам МВД, СБУ, ВСУ, службы гражданской защиты или налоговой милиции, которые еще не достигли пенсионного возраста, теперь нужно получить справку о доходах в Государственной фискальной службе Украины – если сумма дохода превышает размер налоговой социальной льготы, льгота на проезд не предоставляется. В свою очередь, ветераны – «пенсионеры по возрасту» смогут бесплатно передвигаться по городу наземным электротранспортом, а дополнительно еще и в метрополитене – при условии, что получат статус «ветераны труда».

Светлана Горбунова-Рубан, зам. мэра по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения:

Воинский стаж + гражданский стаж составляет 40 лет, а у женщин - 35 лет. Он имеет полное право со справочкой и с документом удостоверяющим личность этого человека подойти в районное управление труда и социальной защиты населения по месту своей регистрации для того, чтобы получить статус ветерана труда. Этот документ, удостоверяющий статус человека, как ветерана труда дает полное право на бесплатный проезд.

Тем временем, бывшие силовики уже написали обращение в мэрию, в котором требуют вынести вопрос на одну из сессий горсовета о возвращении льготного проезда для абсолютно всех ветеранов МВД, СБУ, ВСУ или службы гражданской защиты и выделения для этого дополнительных средств из бюджета города.

Агентство Телевидения Новости