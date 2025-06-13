Линдси Грэм пытается вправить мозги Питу Хегсету и открыто его троллит (ВІДЕО)
Пока, судя во всему, получается не очень. При этом у назначенного Трампом нового главы Объединённого комитета начальников штабов Дэна Кейна с пониманием всё в порядке.
[Грэм]: путин остановится на Украине?
[Кейн]: Я так не думаю.
[Грэм]: А вы что думаете, министр [обращается к Хегсету]? Он остановится?
[Хегсет]: Это ещё предстоит увидеть.
[Грэм]: Так он говорит, что нет. Хах :) Знаете, это снова 30-е годы. Это не "ещё предстоит увидеть" :) Он всем вокруг говорит, что он собирается делать. Вы видели его военное наращивание в плане вооружений? Оно выходит далеко за пределы того, что ему нужно, чтобы взять Украину.
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Если бы в США чуть больше читали, что о них пишут российские политические деятели, то, мне кажется, иллюзий насчёт россии у них было бы куда меньше.
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Пушков спит и видит, как Соединённые Штаты превратятся в Разъединённые Штаты.
Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/18072