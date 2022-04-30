Ілон Маск, окрім Starlink, передав Україні станції Tesla Powerwall

29 квітня, дві амбулаторії в Бородянці та Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall. Про це повідомляє Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров на своїй сторінці у Інстаграм.

Нові сонячні батареї та інтегровані акумуляторні системи будуть використовувати відновлювані джерела енергії, а також накопичувати “зелену” енергію.

Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення під час відключень електрики. Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих областях, які найбільше постраждали від російської окупації.

Источник: elektrovesti.net

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