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Ілон Маск підриває державну систему США зсередини

Ілон Маск підриває державну систему США зсередини

Вашингтон звик до жорстких політичних інтриг, але поява Ілона Маска змінила всі правила гри. Бізнесмен і мільярдер приніс у Білий дім стиль Кремнієвої долини — безкомпромісний, різкий і часом безжальний. Його ідеї про швидкі зміни та технологічну революцію не вписалися в традиційні рамки федерального управління, спричинивши хаос замість очікуваних покращень.

Щоб зрозуміти, чому Маск опинився поряд з Трампом, варто згадати, що бізнесмен вклав понад 250 мільйонів доларів у повернення президента до влади. Їхні стосунки — це не звичайна політична дружба, а взаємовигідна угода двох людей, які звикли порушувати правила. Саме завдяки цьому Маск очолив так званий Департамент урядової ефективності, іронічно названий DOGE.

Ідея DOGE полягала в радикальному скороченні державного апарату. Сотні держслужбовців втратили роботу одним махом, а традиційні державні установи опинилися на межі руйнування. Те, що для Кремнієвої долини було нормою, у Вашингтоні стало катастрофою.

Крах «бізнес-підходу»

Технологічний оптимізм Маска не спрацював у державному управлінні, тому що держава не бізнес, а люди — не лише цифри в Excel. Неможливо керувати країною так, як стартапом, де помилки — це частина шляху. На державному рівні такі помилки мають катастрофічні наслідки, які відчувають на собі мільйони громадян.

Історик Маргарет О'Мара зазначає, що Кремнієва долина звикла вважати державу неефективною структурою, де не місце розумним людям. Це упередження Маск переніс у Вашингтон, однак він не врахував, що реальність не підкоряється принципам ринку.

Отже, чи означає це, що Маск знищив ефективність держави, намагаючись її покращити? Відповідь буде очевидною вже найближчим часом, коли наслідки цього експерименту відчують звичайні американці.

Джерело: terazus.com

Ілон Маск підриває державну систему США зсередини

Ілон Маск підриває державну систему США зсередини

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: маск, США

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