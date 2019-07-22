«Магия Кернеса заканчивается», - политологи о предварительных результатах по мажоритарным округам Харькова

На 17:00 ЦИК обработала около 76 процентов электронных протоколов. По предварительным данным преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в Раду точно сможет "Слуга народа", партии удалось набрать чуть более 42% голосов. По мнению политологов, такой результат «Слуги народа» получили благодаря так называемой «Зе» эйфории, которая после президентской кампании еще не утихла и внеочередные выборы в Раду были технологически правильным решением.

Антон Авксентьев, эксперт Аналитического центра «Обсерватория демократии»

Это не личный рейтинг кандидатов «Зе» команды - это отождествление с президентом и мы это видели в их агитации, газеты с президентом, там стилистика «Слуги народа» и «Зе» команды, то есть я даже подозреваю, что их узнаваемость в округах ниже тех цифр итоговых результатов, которые они получили.

В Раду проходят "Оппозиционная платформа - За життя", которая предварительно набрала 13%, более 8% получили "Европейская солидарность" и "Всеукраинское объединение" Батьківщина" и чуть более 6 процентов партия" Голос ".

Олег Синаюк, директор компании "New Image Marketing Group"

Та же «Батьківщина» имеет свой, я его называю - ядерный электорат, который при любых условиях он будет. Я так понимаю, что у партии не «Европейской стратегии» а партии Порошенко тоже прорывался этот четкий электорат и я думаю, что на него и в будущем будут рассчитывать. Ну, а партия «Голос» нашла себя как раз в том электорате который, наверное, устал, скажем, так видит все ошибки прошлого президента.

Совсем неожиданным результатом для политологов стали выборы по мажоритарным округам Харькова. Ведь с самовыдвиженцев, которых так упорно поддерживал и пиарил городской голова Геннадий Кернес - пока удается пройти только одному кандидату по 176-му округу, как выдвиженцу от партии "Оппозиционный блок". Не говоря уже о том, что в Верховную Раду - эта партия, скорее всего уже не попадет, потому что пока ей удалось набрать чуть более 3 процентов голосов. На 174-м округе лидирует самовыдвиженец Александр Фельдман, на других же выигрывают кандидаты от партии "Слуга народа". Политологи же заключают - мэр окончательно потерял доверие харьковчан, ведь еще 5 лет назад фото кандидата рядом с Геннадием Кернесом давало кандидату 30-40% голосов. Сейчас же говорят, наступает конец эпохи одиозного чиновника.

Антон Авксентьев, эксперт Аналитического центра «Обсерватория демократии»

Здесь было три кандидата, которые не являются действующими депутатами речь об Александре Грановском, Александре Ткаченко в 174-м округе и Золотарёве 171-й - вот они не являются нардепами, и им было сложнее, чем другим. И мы увидели, что у них совсем мизерные результаты, по-моему, там от 10 до 15 процентов. Ну это показывает то, что магия Кернеса она заканчивается и этот эффект отождествления он тоже исчерпывается. Если 2012 году любого кандидата, которого он здесь проводил за руку и отождествлялся с ним - он мог сделать депутатом. Именно так становился депутатом, скажем, Валерий Писаренко, который не имел никакой привязки к Харькову в 12 году.

Официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования.

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