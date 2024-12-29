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Magura V5 ― зброя, яка гарантує морське право України

Magura V5 ― зброя, яка гарантує морське право України

Ударний морський дрон Magura V5 — витончений технологічний витвір українських інженерів та військових. Витвір із чвертю тонни вибухівки в елегантному корпусі.

Зброя, яка допомогла змінити “погоду” у Чорному морі на користь України ― очистити акваторію від загрози російського флоту та забезпечити вільне судноплавство.

“Маґура” — перший у світі безпілотник, який потопив військовий корабель.

Зграї стрімких і маневрених “Маґур”, керовані майстрами зі спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13”, знищили та уразили 15 кораблів і суден держави-агресора росії.

“Найперше завдання ― вже успішно виконане: це повноцінне блокування чорноморського флоту рф. Він абсолютно не функціонує”, ― наголосив Тринадцятий, командир спецпідрозділу ГУР.

У чорноморській поразці піратів з москви “Маґура” виступає як невмолима і справедлива суддя трибуналу з морського права: вирок здійснюється невідкладно.

Magura V5 перекреслила злочинні амбіції росії в морі ― втративши низку дорогих кораблів, кремль принизливо втік: вивів залишки флоту із тимчасово окупованого Криму та сховав їх по дальніх портах.

“Маґура” ― сила технологій для свободи морів, втілена українцями в ударному морському безпілотнику, який постійно вдосконалюють заради ще вищої ефективності та безпеки.“Ця платформа буде використовуватись як зенітно-ракетний комплекс, тільки на воді. Крок за кроком ми перебираємо контроль не тільки моря, а й повітря”, ― підсумував Тринадцятий.

Джерело: gur.gov.ua

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