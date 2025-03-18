Майже половина опитаних американців вважають, що Трамп грає на боці росії, і лише 8% — що на боці України — опитування NBC News

На запитання про те, на чиєму боці, на їхню думку, симпатії Трампа, 49% зареєстрованих виборців, які взяли участь в опитуванні, відповіли, що росії, 40% вважають, що Трамп не симпатизує жодній з країн, а 8% обрали Україну.

Ще 3% опитаних не мають відповіді.

Водночас 61% опитаних відповіли, що симпатизують Україні, 2% — росії.

Ще 35% опитаних американців не симпатизують жодній з воюючих країн, і 2% не визначилися з власними симпатіями.

Прихильників України прогнозовано більше серед демократів (88%), незалежних виборців (59%) та людей із вищою освітою і високим рівнем доходу.

Серед республіканців 57% респондентів заявили, що не підтримують жодну зі сторін, проте такої думки дотримуються переважно республіканці, які не мають вищої освіти (62%), тоді як республіканці з вищою освітою переважно симпатизують Україні (53%).

У лояльності росії Трампа прогнозовано, звинувачують переважно демократи, тоді як 70% опитаних республіканців вважають, що Трамп не симпатизує жодній країні.

Ще 14% вважають, що Трамп більше симпатизує росії, а 13% — Україні.

**Нагадаємо, що у лютому, ще до скандалу в Овальному кабінеті, лояльним Україні Трампа вважали 11% американців, які взяли участь в опитуванні CBS News. Лояльним росії — 46%.

Джерело: https://t.me/znua_live/193711

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