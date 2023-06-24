Макрон больше не хочет звонить Путину

Эммануэль Макрон часто общался по телефону с путлером во время полномасштабного вторжения россии в Украину. Однако затем французский лидер изменил свое отношение к дистанционному общению с российским диктатором.

Президент Франции Эммануэль Макрон дал понять, что он не хочет звонить по телефону путлеру. В то же время, французский лидер намекнул, что он не отказывается полностью от контактов с президентом страны-агрессора.

Президент Франции заявил, что у него сейчас нет причин звонить по телефону путлеру. Речь идет о телефонных переговорах, в которых инициатором является Макрон. В то же время, французский лидер отметил, что он не отказывается от такого формата разговоров с президентом государства-террориста.

«Если он позвонит мне, чтобы предложить что-то, я соглашусь, потому что Франция всегда была государством, способствующим диалогу» — объяснил Макрон.

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/19084

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