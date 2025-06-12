Маніпуляція: «Рютте визнав, що НАТО не вигідне завершення війни в Україні»

Насправді: у Лондоні Рютте закликав підняти оборонні витрати до 5% ВВП: 3,5% — на армію, 1,5% — на інфраструктуру, промисловість і стійкість суспільств. За його словами, це відповідь на зростаючу загрозу — росія вже зараз виробляє зброї більше, ніж НАТО, і може бути готова до нападу впродовж 5 років.

«Усі ми вже на східному фланзі: російські ракети долають Європу за лічені хвилини. Поділу на Схід і Захід більше не існує — є тільки НАТО. Підтримка України — це не про затягування війни, а про стримування нової агресії», — сказав він.

Слова Рютте про те, що після сталого припинення вогню в Україні росія зможе швидко накопичувати зброю, — вирвані з контексту. Насправді вони є аргументом на користь збільшення оборонних видатків, яке можуть прийняти на саміті в Гаазі 24–25 червня.

Джерело: https://t.me/spravdi/47230

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