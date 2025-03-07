Между Ираном и Турцией вдруг вспыхнул беспрецедентный скандал

В последнее время нарастает дипломатическая напряженность в отношениях Турции и Ирана, телеканал “Би-би-си” называет ее “беспрецедентной”. Напряженность возникла после того, как на прошлой неделе министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил Тегеран о дестабилизации обстановки в регионе: в интервью катарскому телеканалу “Аль-Джазира” он заявил, что внешняя политика Ирана, которая опирается на вооруженные группировки, “опасна”.

“Если вы попытаетесь спровоцировать беспорядки в третьей стране, другие страны также могут досаждать вам, поддерживая группировки в вашей собственной стране”, — сказал Фидан.

После этого МИД Ирана вызвал турецкого посла Хиджаби Кирлангыча, где ему был представлен официальный протест в связи с последними заявлениями главы турецкого дипломатического ведомства. В ходе встречи генеральный директор МИДа Ирана по вопросам Средиземноморского региона и Восточной Европы Махмуд Хейдари передал турецкому послу, что “общие интересы двух государств и чувствительная региональная ситуация требуют, чтобы стороны воздерживались от ошибочных интерпретаций и нереалистичных анализов, которые могут привести к напряженности и разногласиям в двусторонних отношениях”.

“Продолжающаяся агрессия и экспансионизм израильского режима представляют собой самую большую угрозу безопасности и стабильности в регионе. Мы ожидаем, что ключевые исламские страны приложат все усилия, чтобы помочь остановить израильскую агрессию против народа Палестины и других стран региона, включая Сирию”, — добавил Хейдари.

Турецкий МИД заявил в ответ, что не собирается публично скандалить с Ираном, и все, что Анкаре есть сказать, она доносит до Тегерана по специальным каналам.

“Иран чувствует себя под сильным турецким давлением сразу с двух сторон – в Южном Кавказе, где Азербайджан при поддержке Турции разгромил Армению и полностью освободил свои территории, потерянные в 1990-х, и на Ближнем Востоке, где протурецкая группировка свергла сирийский режим”, – отмечается в публикации издания Oriental Express.

“Попытка “шиитского полумесяца” занять вакуум, оставленный крахом панарабизма, столкнулась с подъемом неоосманизма. Ближний Восток снова становится ареной столкновения турецкой и иранской держав”, – констатирует автор статьи Михаил Бородкин.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»