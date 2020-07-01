Местные выборы 2020: украинцы могут изменить избирательный адрес
На 25 октября этого года в Украине запланированы местные выборы. Начиная с сегодняшнего дня, 1 июля, украинцы могут изменить избирательный адрес, чтобы иметь возможность проголосовать на выборах. Такую возможность граждане Украины получили благодаря новому Избирательному кодексу, вступившему в силу с 1 января 2020 года.
Следует заметить, что, изменив избирательный адрес, в дальнейшем не придется повторять эту процедуру перед каждыми выборами, разве что только в случае, если человек переедет в другое место жительства.
Изменение места голосования: что нужно сделать
Изменить или определить избирательный адрес, чтобы иметь возможность проголосовать на местных выборах 25 октября 2020 года, можно будет с 1 июля до 9 сентября включительно. Для этого граждане Украины, живущие не по месту регистрации или не имеющие регистрации, должны пройти процедуру изменения места голосования, которая состоит из следующих 5 шагов:
1. Прийти в отдел ведения ГРИ
Найти адрес отдела ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) по фактическому месту жительства можно по ссылке.
2. Подать заявление и копию подтверждающего документа
Перед походом к ГРИ следует сделать копию документа, подтверждающую проживание по указанному адресу. Бланк заявления можно скачать в приложении к постановлению ЦИК №88, распечатать и заполнить дома или взять уже в отделе ГРИ.
С собой необходимо иметь паспорт гражданина Украины (или временное удостоверение, если гражданство приобретено лишь недавно) и оригинал документа, подтверждающий проживание по указанному в заявлении адресу. Таким документом может быть:
договор аренды жилья;
документ, удостоверяющий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу;
документ о праве собственности на жилье;
справка ВПЛ (переселенца);
документ, удостоверяющий осуществление избирателем уходу за лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу;
документ, удостоверяющий пребывание избирателя в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которого зарегистрировано по определенному адресу.
3. Получить сообщение об изменении избирательного адреса
В течение 15 дней Госреестр должен изменить избирательный адрес гражданина. Отдел ведения ГРИ должен сообщить об этом одним из указанных способов:
выдать сообщение непосредственно в отделе ведения ГРИ;
отправить оповещение по почте на новый избирательный адрес;
отправить сообщение по электронной почте (для этого необходимо заполнить соответствующее поле во время подачи бумажного заявления).
Если в соответствии с законодательством избиратель имеет основания и все документы для изменения избирательного адреса и считает отказ неправомерным, то может оспорить его в суде. Уведомление об отказе отдел ведения ГРИ должен предоставить не позже следующего дня после подачи заявления.
4. Проверить себя в списке избирателей
Для этого нужно зайти в "Личный кабинет избирателя" на сайте ДРВ. В разделе "Проверка включения" следует внимательно ввести свои персональные данные и подтверждающий код, который поступит на электронную почту. Удостоверившись, что отображается уже новый избирательный адрес, следует сверить номер и адрес нового избирательного участка по этой ссылке.
Позже, когда участки получат печатные предварительные списки избирателей, можно будет прийти на новый участок и проверить правильность своих данных в списках избирателей.
5. В день голосования прийти на новый участок
25 октября 2020 года нужно прийти на новый избирательный участок и проголосовать. Сделать это можно будет с 8:00 до 20:00, имея с собой лишь паспорт гражданина Украины.
Кроме того, подать документы для изменения места голосования на выборах можно также через уполномоченное лицо или онлайн.