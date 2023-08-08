«Ми готові відремонтувати школу та якісь проблемні дороги»: візит до Харкова керівника канадської громадської організації

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 8 серпня, провів зустріч з керівником канадської громадської організації «ХАГС» Полом Хьюзом та головою Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Костянтином Башкіровим.

Мер подякував канадцям за дієву підтримку міста та зазначив, що Харків потребує міжнародної допомоги з відновлення соціальної та критичної інфраструктури, пошкодженої обстрілами, а також доріг, пишуть на сайті міськради.

«Сьогодні нам потрібно дуже багато зробити, щоб посилити оборону Харкова, мати можливість протистояти ворогові в небі, відновити пошкоджені будинки, школи, лікарні», – наголосив Ігор Терехов.

У свою чергу Пол Хьюз зазначив, що метою його візиту до Харкова є визначення пріоритетних сфер, у яких Калгарі міг би надати підтримку.

«Дуже важливо, щоб Харків відновився, бо це гарне місто.

Ми готові відремонтувати школу та якісь проблемні дороги.

І тому моє завдання – зібрати всі можливі ідеї щодо цього, щоб представити їх нашому меру. Ми тут для того, щоб допомогти вашому місту», – зазначив Пол Хьюз.

Агентство Телевидения Новости