Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:50
Просмотров: 79

MICA - ну, если такое уже публикуют, прям вот так…

MICA - ну, если такое уже публикуют, прям вот так…

На фото истребителя Mirage 2000-5F ВС ВСУ чётко различима французская ракета среднего радиуса действия класса “воздух-воздух” MICA.

Ракета MICA имеет дальность поражения цели 80 км, а её изюминка в функции “выстрелил-забыл”.

В марте 2025 года по результату встречи президентов Франции Эмманюэля Макрона и Украины, Владимира Зеленского, было объявлено о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму в два миллиарда евро, в состав которого как раз и входили ракеты MICA.

Таким образом, французские Mirage 2000-5F становятся куда более опасными соперниками для российской авиации, нежели F-16, так до сих пор и не получивших ракеты AIM-120C-7/D AMRAAM.

С другой стороны, получение MICA, может говорить и об открытости Франции в вопросе передачи Украине ракет класса “воздух-воздух” большого радиуса действия, с дальностью поражения целей в 150 км Meteor.

Meteor - французская ракета с прямоточными двигателями является крайне опасной для российской авиации, но носителем этой ракеты может быть либо французский истребитель Rafale, либо шведский JAS 39 Gripen.

Интересным обстоятельством является то, что оба этих истребителя всплывали в вопросе дальнейшей передачи их Украине, в некоем обозримом будущем.

Как бы это всё не звучало туманно, но осязаемости в этом больше, чем в перспективе получения для F-16 ракет AIM-120C-7/D AMRAAM, а так же самолёта ДРЛО, который бы обеспечивал им целеуказание.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/26228

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Антисанітарне виробництво та збут контрафактного алкоголю під виглядом сувеніру
Сегодня 09:41    31
Після заяв Окамури: Київ і Прага домовились «перегорнути сторінку»
Сегодня 09:30    40
«Президент» на фронті (ВІДЕО)
Сегодня 09:20    49
1 585 грн — середні б’юті-витрати українок
Сегодня 09:15    42
кремль вчергове використав російську церкву для виправдання війни проти України та мілітаризації суспільства
Сегодня 09:07    62
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент гру рф, який коригував обстріли аеродромів ЗСУ
Сегодня 08:58    53
Чечня… интересный историко-хронологический момент
Сегодня 08:42    86
СБУ затримала агентку фсб, яка встановила GPS-трекер для удару рашистів по Кропивницькій ТЕЦ
Сегодня 08:34    75
Харківщина 8 січня
Сегодня 08:31    72
російська пропаганда продовжує тиражувати фейкі про нібито «терор мирних жителів» з боку Збройних Сил України у прифронтових районах
Сегодня 08:27    93
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 