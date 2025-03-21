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Митники розповіли, скільки Україна імпортувала безпілотників

Митники розповіли, скільки Україна імпортувала безпілотників

В Україну було ввезено безпілотників на загальну суму $232,3 млн і компонентів до них на $43,4 млн за перші два місяці 2025 року.

Таку відповідь надали в Державній митній службі України, передає Укрінформ.

Протягом січня-лютого 2025 року в Україну було імпортовано 297 т безпілотних летальних апаратів на загальну суму $232,36 млн.

Крім того, за вказаний період було ввезено товарів за кодом 8807 "Частини літальних апаратів товарних позицій 8801, 8802 або 8806" на $43,42 млн.

Минулого року, за даними Держмитслужби, в Україну було ввезено безпілотників на $1,17 млрд, а компонентів до них – на $134,8 млн.

У 2023 році імпорт дронів та комплектуючих становив, відповідно, $440,7 млн та $16,86 млн.

Джерело: epravda.com.ua

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