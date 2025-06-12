Мільйон окупантів – мільйон наших кроків до справедливого миру

Загальні втрати російських окупаційних військ в особовому складі із початку широкомасштабного вторгнення сягнули мільйона - вбитими і пораненими.

Один мільйон. Із них – понад 628 тисяч за останні півтора року.

Мільйон. Світ має знати і пам’ятати, що українці стримують ворожу орду в рази більшу за себе.

На мільйон осіб зменшився наступальний потенціал ворожого війська.

Мільйон, який міг знищити нас, але знищили - ми.

Таку ціну платить ворог за розв’язання в Україні кривавої війни.

Агресор увесь час лякав світ російським чоботом. Сьогодні сотні тисяч цих "чобіт" гниють і проростають травою по всій Україні: в Рудому лісі під Чорнобилем, у водах Дніпра біля Антонівського мосту, на териконах Донбасу, на Харківщині. Деякі з них – на дні Чорного моря, де затонув крейсер «Москва».

Цей мільйон знешкоджених окупантів – наша відповідь. Наша пам’ять про Бучу, Ірпінь, Куп’янськ, Херсон... Про розбомблений пологовий у Маріуполі та зруйнований російською ракетою Охматдит у Києві. Про сльози дітей, розстріляних цивільних, зруйновані домівки. Про кожен злочин цієї терористичної держави.

Це – пам’ять про наших полеглих побратимів і посестер. Про кожного і кожну, хто став до бою за свою землю й віддав за неї життя. Пам’ятаймо!

Вдячність кожному солдату, матросу, сержанту, офіцеру й генералу. Вдячність за стійкість у боротьбі, за вірність присязі, за професіоналізм і за віру в перемогу.

Кожен знищений окупант – це наш крок до справедливого миру.

Сьогодні ми зробили понад мільйон таких кроків.

Боротьба триває.

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25378

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