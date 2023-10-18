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Міноборони спростило процес списання дронів та іншого військового майна

Міноборони спростило процес списання дронів та іншого військового майна

Міноборони спростило процес списання дронів та іншого військового майна — тепер це можна зробити за 2-3 тижні замість 6 місяців.

Відповідно до наказу (https://t.me/ministry_of_defense_ua/8165) командири, зокрема, можуть:

● списувати знищене майно вартістю до 1,5 млн грн без погоджень від командування повітряних сил, сил логісти та МО.

● без проведення розслідування списувати дрони-камікадзе та інші ударні безпілотники. Раніше для списання необхідно було зібрати 16-18 документів, відтепер — лише 2.

● використовувати частини БПЛА, які були пошкоджені під час бойових завдань, для виготовлення іншої техніки.

Завдяки цьому рішенню командири оперативніше отримуватимуть інформацію про потребу у військовій техніці.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/38617

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