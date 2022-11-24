Мініоборони закликає численних «військових експертів» уникати хайпу на оцінках ходу війни
За словами заступника Міністра оборони України Ганни Маляр, всією повнотою інформації для прогнозування володіє виключно військове командування України, все інше – це домисли та напівправда.
«Не заважайте військовим порадами, як вести військові дії. Повірте, вони професіонали, і результати їхньої роботи і стійкості ви всі бачите вже дев’ять місяців».
Вона також закликала громадян не допомагати ворогу:
– публікуючи місця прильотів;
– зазначаючи назви звільнених населених пунктів;
– поширюючи фейки з афілійованих до рф каналів.
«Впевнена, що ці прості дії по силам кожному з нас. Водночас хочу наголосити, що такі прохання не мають нічого спільного з цензурою! Мова йде про безпеку мирного населення та військових, які виконують завдання. Тож поспіх та розголос тут зовсім недоречні. Варто проявити терпіння та дочекатись приємних новин».