Мобільні котельні від Кока-Кола та Українського Червоного Хреста допоможуть зігрітися жителям Івано-Франківщини

Кока-Кола разом із Українським Червоним Хрестом продовжують підтримувати українців. У межах спільної ініціативи вони забезпечують громади теплом у найхолодніший період.

Нещодавно до Бурштинської громади на Івано-Франківщині прибули перші мобільні котельні, закуплені для міста на кошти Системи компаній Кока-Кола спільно з Українським Червоним Хрестом. Кожна з них має досить велику потужність як для мобільної теплогенераційної установки – 1000 кВт. Котельні працюють на природному газі, а у випадку перебоїв із його постачанням можуть легко перейти на дизпаливо. Одну з котелень використовуватимуть для потреб гімназії №1. Інші три під'єднають до комунальних мереж житлових будинків як резервні на випадок аварійних відключень і ремонтних робіт.

Бурштин – не єдине місто, яке отримало мобільні котельні у межах проекту гуманітарної допомоги Кока-Кола та Українського Червоного Хреста. Протягом 2023-2024 років загалом 105 мобільних котелень розподілили по громадах країни. Сумарно вони зможуть забезпечити теплом до 600 тисяч квадратних метрів приміщень, зокрема школи, лікарні та житлові будинки.

Для реалізації проєкту за два роки Система компаній Кока-Кола виділила 8,5 мільйона доларів США. Завдяки цій підтримці тисячі людей отримають доступ до стабільного опалення в холодну пору року.

Джерело: https://t.me/galkaifuanews/32839

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