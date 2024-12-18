Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:17
Просмотров: 90

Мобільні котельні від Кока-Кола та Українського Червоного Хреста допоможуть зігрітися жителям Івано-Франківщини

Мобільні котельні від Кока-Кола та Українського Червоного Хреста допоможуть зігрітися жителям Івано-Франківщини

Кока-Кола разом із Українським Червоним Хрестом продовжують підтримувати українців. У межах спільної ініціативи вони забезпечують громади теплом у найхолодніший період.

Нещодавно до Бурштинської громади на Івано-Франківщині прибули перші мобільні котельні, закуплені для міста на кошти Системи компаній Кока-Кола спільно з Українським Червоним Хрестом. Кожна з них має досить велику потужність як для мобільної теплогенераційної установки – 1000 кВт. Котельні працюють на природному газі, а у випадку перебоїв із його постачанням можуть легко перейти на дизпаливо. Одну з котелень використовуватимуть для потреб гімназії №1. Інші три під'єднають до комунальних мереж житлових будинків як резервні на випадок аварійних відключень і ремонтних робіт.

Бурштин – не єдине місто, яке отримало мобільні котельні у межах проекту гуманітарної допомоги Кока-Кола та Українського Червоного Хреста. Протягом 2023-2024 років загалом 105 мобільних котелень розподілили по громадах країни. Сумарно вони зможуть забезпечити теплом до 600 тисяч квадратних метрів приміщень, зокрема школи, лікарні та житлові будинки.

Для реалізації проєкту за два роки Система компаній Кока-Кола виділила 8,5 мільйона доларів США. Завдяки цій підтримці тисячі людей отримають доступ до стабільного опалення в холодну пору року.

Мобільні котельні від Кока-Кола та Українського Червоного Хреста допоможуть зігрітися жителям Івано-Франківщини

Мобільні котельні від Кока-Кола та Українського Червоного Хреста допоможуть зігрітися жителям Івано-Франківщини

Мобільні котельні від Кока-Кола та Українського Червоного Хреста допоможуть зігрітися жителям Івано-Франківщини

Мобільні котельні від Кока-Кола та Українського Червоного Хреста допоможуть зігрітися жителям Івано-Франківщини

Джерело: https://t.me/galkaifuanews/32839

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

МАГАТЕ продовжило моніторинг на ключових для АЕС України підстанціях
Сегодня 10:40    39
росія задіяла північнокорейських солдатів як своїх зеків: чим Пхеньян уже допоміг окупантам і чим готовий допомогти в майбутньому
Сегодня 10:27    61
мінськ висуває до України необґрунтовані та абсурдні претензії
Сегодня 10:05    87
Замовнику підпалу авто львівської журналістки винесли вирок
Сегодня 09:53    79
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав ще один агент рф, який коригував ракетні удари рашистів по Дніпру
Сегодня 09:41    84
россия не собирается выводить свои войска с двух основных военных баз в Сирии
Сегодня 09:29    104
Збито 51 ворожий БПЛА, ще 30 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 09:12    86
В іспанських територіальних водах іспанські військові кораблі втрапили російські військові кораблі
Сегодня 09:11    121
Оголошено вирок голові Дружківського міськсуду та колишньому прокурору місцевої прокуратури
Сегодня 09:06    84
Харківщина. 18 грудня
Сегодня 08:56    88
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 