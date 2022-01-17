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Молдова из-за коронавируса ужесточила правила въезда в страну

Молдова из-за коронавируса ужесточила правила въезда в страну

Молдова в понедельник, 17 января, ужесточила правила въезда. Об этом в Телеграмм-канале сообщает Госпогранслужба Украины.

Теперь от путешественников дополнительно требуется один из четырех документов:

сертификат (бумажный или в электронном формате) о полном курсе COVID-вакцинации (действителен через 14 дней);справка, подтверждающая, что человек за последние полгода переболел COVID;тест, подтверждающий наличие антител к COVID (действителен три месяца с момента сдачи);экспресс-тест или ПЦР-тест, сделанный за 48 и, соответственно, за 72 часа до въезда в страну.

Агентство Телевидения Новости

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