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27.05.2022 16:48
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Московський проспект done. У Харкові міняють таблички

Московський проспект done. У Харкові міняють таблички

У Харкові демонтують старі адресні таблички на колишньому Московському проспекті, перейменованому на честь Героїв Харкова. Процес показало Суспільне.

Нагадаємо, 11 травня депутати міськради прийняли рішення про зміну 4 топонімічних назв, пов’язаних з агресором

Московський район – Салтівський район;Московський проспект – проспект Героїв Харкова;Білгородське шосе – Харківське шосе;Білгородський узвіз – вулиця Героїв Рятувальників.

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