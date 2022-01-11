На борьбу с лихачами потратят более 160 миллионов гривен

Число аварий с пострадавшими уменьшилось, а вот количество погибших в этих авариях, наоборот, возросло. Такой неутешительный вывод сделали чиновники, сравнив статистику за прошлый и позапрошлый, 2020 год. А все потому, уверяют специалисты, что люди просто не выживают во время столкновений, которые происходят на высоких скоростях. Но приводят такой пример – на харьковском участке киевской трассы количество ДТП увеличилось на четверть, а ДТП с погибшими на 75%, говорят в полиции. И причина такого увеличения правоохранителям известна.

Ярослав Деняк, и.о. начальника патрульной полиции в Харьковской области

Це, в першу чергу, є недотримання швидкісного режиму та відстані підчас руху транспортними засобами.

В целом же, по сравнению с 2020-м, в прошлом году в Харьковской области количество аварий выросло на 5%. И решить проблему просто лекциями в школах и профилактикой среди водителей не удастся признают в облгосадминистрации. Поэтому, считают, что скорость нужно контролировать.

Олег Синегубов, глава ХОГА

Коли добудували з Полтави до Київа цю трасу, щодня ми там фіксуємо ДТП з постраждалими або загиблими. Й поки не встановили 5 камер відео фіксації, то зараз воно йде на зменшення. Тому у нас такоє це така перспективна ділянка в лапках, щоб фіксувати збільшення ДТП.

Поэтому, сообщают в облгосадминистрации, на мероприятия, направленные на повышение безопасности движения, запланировали расходы более 132 миллионов гривен. Это 5% всего бюджета, выделенного на ремонт и реконструкцию дорог в регионе. За эти средства должны быть построены островки безопасности, барьерные ограждения, установлены дорожные знаки, оборудованы перекрестки и разметки. Кроме этого, 34 миллиона гривен выделены из областного бюджета на закупку автомобилей для экстренной помощи и полиции, систем Трукам и систем видеофиксации, установки устройств для срочной связи в местах возможных ДТП. Главное, говорят в ХОГА, разумно распределить эти деньги и установить камеры там, где они действительно нужны. Для этого запросили в полиции аналитику по ДТП.

Владимир Наконечный, начальник управления транспорта

Він національної поліції та патрульної поліції ми отримуємо інформацію щодо концентрації тих чи інших місць аварійності протягом січня й до середини лютого, й зможемо планувати ту роботу на 2022-2023 роки.

И если эта задача будет своевременно выполнена, то вопрос о финансировании отдельных объектов и закупке камер будет вынесен уже на февральскую сессию облсовета. Марина Николаева, АТН





Агентство Телевидения Новости