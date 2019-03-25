На две квартиры более 300 зарегистрированных избирателей. Подробности дела о "мертвых душах"

Вячеслав демонстрирует мусорное ведро, там лежат более 100 приглашений на выборы. Мужчина говорит, в его квартире прописано несколько сотен человек, а фактически проживает он сам. Объясняет, все произошло из-за того, что он заключил договор на пожизненное содержание со столичной фирмой, а с деталями не разобрался, это произошло в 2016-м году, с тех пор и началась вся эта неразбериха, объясняет он

Вячеслав Белов, владелец квартиры

В первый же месяц - в марте пришло сразу 7 человек прописалось и потом ежемесячно по 10 человек. Сейчас, на данный момент, 228 человек прописано. Люди вот набрали кредитов, которые здесь прописаны, ко мне ходят коллекторы, ко мне полиция… ищут людей по уголовному делу, вообще одни проблемы

А вот обычная однокомнатная квартира она расположена в 12-тиэтажке на улице Луи Пастера. Впрочем, среди других ее также выделяет количество прописанных лиц, а их 217. Фактически, здесь проживают лишь двое Людмила и Виталий Зайончковские. Они рассказали, такая ситуация произошла, когда они заключили тот же договор пожизненного содержания, впрочем, уже с харьковской фирмой.

Людмила Зайончковская, хозяйка квартиры

О том, что они будут платить часть за коммунальные. Мы ничего знать не знали, через несколько лет они стали кого-то прописывать. – То есть, этих людей, которые, якобы у вас прописаны, вы ни разу ни видели? - Мы не видели никогда, это честно, вот вам крест

А вот предварительные списки избирателей от госреестра на 172-м избирательном округе, к нему относится и первый, и второй адрес. Члены комиссии заметили путаницу во время заседания

Валентина Пикалова, председатель избирательной комиссии

Думали, може общежитіє чи що. Потім подзвонили у держреєстр, вони підтвердили – таке є.Він із печаткою, я тут не можу робить ніяких доповнень, змін, я тільки над ним працюю. Мені дають цей список виборців і бюлетні. Член комісії не може щось мінять доповнювать чи вичеркувать.

Координатор наблюдений за выборами Президента Украины в Харьковской области Николай Зинченко, по этому поводу говорит, прямого нарушения законодательства здесь нет. Вряд ли это сделано, чтобы как-то повлиять на выборы, подчеркивает он

Николай Зинченко, представитель общественной сети "Опора" в Харьковской области

Ми бачимо по соціальних мережах, наприклад, на сайті ОЛХ, є велика кількість повідомлень про те, що можна когось де завгодно зареєструвати за грощі. Це може вплинути на вибори народних депутатів, наприклад, в одномандатних округах, це може вплинути на місцеві вибори, коли результат залежить від того, скільки людей проголосувало на конкретній дільниці. Але на виборах президента ситуація така, що все підраховується по всій країні, тому вірогідність, що це зроблено саме під них - невелика

В полиции, в свою очередь, говорят, по этому делу уже открыто уголовное производство. В настоящее время проводится досудебное расследование, собираются доказательства





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