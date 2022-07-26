На Харківщині біля селища Чепіль ЗСУ знешкодили розвідгрупу окупантів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 26 липня. 153 доба війни.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Борщоваої Соснівки, Петрівки, Рубіжного, Мосьпанового, Чугуєва, Світличного та Слатиного. Завдав авіаударів біля Залимана, Мосьпанового та Явірського. Силами розвідувальної групи намагався розкрити побудову оборони наших військ в районі населеного пункту Чепіль. Окупантів знешкоджено.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків райони Норцівки, Долини, Грушувахи, Краснопілля, Мазанівки та інших населених пунктів. Намагався просунутися неподалік Богородичного, успіху не мав, відійшов.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости