На Харківщині працівники ТЦК стали частіше порушувати права людини, – Лубінець

У 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Загалом за 2,5 місяці офіс омбудсмана отримав понад 40 індивідуальних звернень щодо порушень прав людини працівниками ТЦК на Харківщині. Йдеться про недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.

«Кожен такий випадок не залишається без належної уваги – я і моя представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити дотримання прав людини», – йдеться в повідомленні.

Останнім часом у медіа розміщені щонайменше три відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машин.

Агентство Телевидения Новости