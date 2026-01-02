На Харківщині родинам полеглих працівників ДСНС передали державні відзнаки

Шість родин загиблих рятувальників Харківщини отримали медалі Президента України «За оборону України».

Про це повідомляє ХОВА.

Від початку збройної агресії рф під час виконання службових завдань 73 співробітники ДСНС зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 12 рятувальників загинули.

«З першого дня повномасштабного вторгнення рятувальники Харківщини працюють там, де найнебезпечніше. Прибувають на місця ворожих ударів, коли ще зберігається загроза повторних обстрілів та рятують людей, ризикуючи власним життям. Їх служба вимагає надлюдської мужності й водночас є проявом найвищої людяності. Схиляємо голови перед пам’яттю загиблих працівників ДСНС. Вічна слава героям-рятувальникам», – зазначив Олег Синєгубов.

Під час зустрічі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та начальник Головного Управління ДСНС в Харківській області Артем Астахов передали 6 родинам полеглих рятувальників державні нагороди — відзнаки Президента України, медалі «За оборону України».

Агентство Телевидения Новости