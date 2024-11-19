На Харківщині відновили електропостачання після обстрілу у селі Куп’янського району
Фахівці Великобурлуцького району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго відновили електропостачання після обстрілу у Куп’янському районі.
Про це повідомляє пресслужба Харківобленерго.
Як розповів начальник Великобурлуцького РЕМ Євгеній Кривошеєв, заживлено споживачів села Шипувате Великобурлуцької громади, які були знеструмлені в ніч на 18 листопада.
«Внаслідок обстрілу було обірвано дроти повітряної лінії 0,4 кВ. На місце виїхали наші фахівці та виконали аварійно-відновлювальні роботи. Наразі споживачі – зі світлом», – повідомив Євгеній Кривошеєв.