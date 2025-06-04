На Харківщині вшанували пам’ять дітей, загиблих від агресії росії

Сьогодні, 4 червня, на Харківщині вшанували пам’ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії росії проти України.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За три роки повномасштабної війни на Харківщині загинули 96 дітей, ще 526 зазнали поранень.

«Зруйноване дитинство, зупинене життя, незагойний біль для родин. Ми несемо квіти та іграшки до пам’ятника дітям Харківщини, яких вбила росія», – написав Синєгубов.

Він додав, що держава має зробити все, аби жодна дитина більше не стала жертвою війни.

Агентство Телевидения Новости