На Харківщині з робочим візитом перебував міністр МВС України

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся із командуванням та керівництвом усіх підрозділів МВС, які несуть службу у цьому регіоні.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Телеграм.

«Заслухав дані про оперативну ситуацію у штабі, онлайн-доповіді із прифронтових громад. Екстрене реагування та безпека – головні питання. Лише минулої доби наші служби понад 10 разів залучались до ліквідації наслідків обстрілів – удари БпЛА, артилерія, авіаудари та обстріли з РСЗВ. На жаль, щонайменше 1 людина загинула, ще 4 жителі постраждали», – зазначив Клименко.

Під час перебування на Харківщині міністр відвідав один із нещодавно відкритих сервісних центрів МВС, який працює в укритті.

З початку року тут надали громадянам понад 3000 послуг. Таких сервісних центрів, які працюють у шелтерах, в Україні вже 33. Релокація в укриття дозволяє не припиняти роботу навіть під час повітряних тривог.

«Працюємо над збільшенням у прифронтових регіонах кількості наших сервісних підрозділів, у тому числі й міграційної служби, які надаватимуть громадян послуги в укриттях», – резюмував Клименко.

Агентство Телевидения Новости