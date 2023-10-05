На Харківщині затвердили Програму підтримки ВПО: планують допомагати з житлом

5 жовтня на сесії Харківської обласної ради затвердили комплексну Програму підтримки внутрішньо переміщених осіб на 5 років.

Як повідомили в ХОВА, нова програма передбачає забезпечення належних умов проживання для ВПО у місцях компактного поселення та облаштування для них простору для навчання. Окрім того, планується надання фінансової підтримки ВПО для придбання житла. Також передбачається розширити мережу регіональної психологічної служби та охопити нею місця компактного проживання. Для адаптації внутрішньо переміщених осіб у приймаючих територіальних громадах планується проводити майстер-класи з декоративно-ужиткового мистецтва та залучати їх до фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.

Тетяна Печура, перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення

У зв’язку із повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України, на Харківщині майже в чотири рази зросла кількість внутрішньо переміщених осіб. Наразі в Харківській області зареєстровано 520 тисяч ВПО, з них 470 тисяч людей звернулися за отриманням довідки ВПО після 24 лютого 2022 року. Зокрема, нараховується 298 багатодітних сімей, майже 131 тисяча пенсіонерів, 96 тисяч дітей і майже 24 тисячі осіб з інвалідністю.

Також вона додала, що у травні на Харківщині до обласної програми соціального захисту включили окремий підрозділ про підтримку ВПО. Згодом Віце-прем’єр-міністром України – Міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Іриною Верещук було поставлено завдання щодо підготовки окремої обласної програми з підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Тетяна Печура, перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення

Реалізація заходів підтримки внутрішньо переміщених осіб, дозволить адаптувати ВПО на новому місці проживання та інтегрувати їх у приймаючих громадах, забезпечити їх зайнятість, отримання освітніх, медичних, соціальних та інших послуг, а також психологічну допомогу і психосоціальну підтримку», – зазначила перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА.

Зокрема, програма розрахована на залучення безробітних ВПО до участі у суспільно корисних роботах завдяки проєкту «Армія відновлення» і проведення курсу з основ підприємництва та самозайнятості. Також буде організована робота щодо видачі ваучерів внутрішньо переміщеним особам для навчання в закладах освіти.

Агентство Телевидения Новости