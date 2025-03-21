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На Куп’янському напрямку ЗСУ «скасували» штурм окупантів та розбили колону бронетехніки

На Куп’янському напрямку ЗСУ «скасували» штурм окупантів та розбили колону бронетехніки

На світанку 20 березня на Купʼянському напрямку броньована техніка противника рухалася у бік українських позицій.

Про це повідомив командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

429 окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» разом з 43 ОМБр зупинили ворожий накат ще на підходах. Уражено два танки, два БМП та БТР.

Нагадаємо, за добу на Куп’янському напрямку відбулося вісім атак загарбників. ЗСУ відбивали штурмові дії противника в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямку Петропавлівки.

Агентство Телевидения Новости

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