На светящуюся «вышиванку» в центре Харькова у Кернеса потратили 7 миллионов гривен - ХАЦ

Вчера, 19 августа, в соцсетях и во многих харьковских информационных телеграмм-пабликах появились видео иллюминационной "вышиванки" на Павловской площади.

Как стало известно, Харькову такая иллюминация обошлась в 6930000 гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные сайта системы публичных закупок "ProZorro".

Согласно указанной информации, сама иллюминация стоила 6640000 гривен. Еще 290000 гривен потратили на монтаж, установку и настройку.

Договор заключили с харьковским ООО "МК Генк Сити". Фирму основали в конце апреля 2020 года, в период достаточно жесткого карантина по стране, отметили в ХАЦ.

Закупку конструкции объявили 5 июня.

«Фирма предоставила информацию в документах на аукцион о 4 своих сотрудниках (в том числе и о ее учредителе Артеме Алексееве). А в подтверждение опыта предоставили договор с июня 2020 года с ФЛП по поставке 8 светильников на общую сумму 62,8 тыс. гривен», - рассказали в ХАЦ.

Декоративная конструкция, установленная на площади в центре города, называется - «Цветник». Конструкция представляет собой сборный металлический каркас, состоящий из отдельных геометрических элементов с закрепленными на них управляемыми световыми приборами, а именно: 104 шестиугольных элементов 1900х1300 мм, 52 угловых элементов 1880х1020 мм, 22 угловых элементов 1045х1045 мм, 4 угловых элементов 2630х1045 мм, 2 угловых элементов 1458х1458 мм, 48 прямолинейных элементов 4355 мм, наружный контур 67000х12500 мм, наружный контур 65000х10500 мм и 7 шкафов управления и питания конструкции.

В Департаменте коммунального хозяйства подтвердили, что конструкция "Цветник" это и есть та самая иллюминация "Вышиванка" на Павловском площади, отметили харьковские антикоррупционеры.

По данным КП «Харьковзеленстрой», декоративная клумба «цветник» с элементами иллюминации предназначена для повседневного использования, все элементы конструкции защищены от воздействия ультрафиолетового излучения, ветра, влаги и сохраняет свои рабочие характеристики при температурах окружающей среды от -15 ° С до + 40 ° С .

Гарантийный срок на металлическую конструкцию составляет 36 месяцев. Гарантийный срок на светодиодные RGB пиксели и светодиодную ленту «LED неон» - 12 месяцев.

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