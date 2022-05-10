На виїзді за Харкова в напрямку Циркунів працюють слідчі

Виїзд з Харкова в напрямку Циркунів: у перший день війни Збройними Силами України тут було зупинено ворога. Розбито декілька одиниць техніки, вбито рашистських солдатів.

Довгий час ця територія знаходилися під постійними обстрілами. Тепер вона звільнена, повідомляє начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

«Слідчо-оперативна група нарешті може провести огляд місця події. Виявлено залишки тіл двох військових рф та, нажаль, трьох наших громадян, які були розстріляні рашистами.

Одного з них комусь вдалося поховати, не дивлячись на обстріли. Трупи вилучили».

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