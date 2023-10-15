Найбільша делегація країн Глобального Півдня в Ірпені

Найбільша делегація країн Глобального Півдня від часів відновлення Україною незалежності оглянула місця воєнних злочинів росіян в Ірпені, — міський голова Олександр Маркушин.

У рамках CRIMEA GLOBAL conference до України приїхали 35 представників країн Перської затоки, Африки, Малайзії, Індонезії, Південної Америки.

"Вони не приховували шоку від побаченого та зізналися, що у їхніх державах країна-терорист має потужний інформаційний вплив і війна в Україні висвітлюється недостатньо", — написав Маркушин.

Джерело: https://t.me/znua_live/116893

Новости портала «Весь Харьков»