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Наприкінці року НБУ рекордно збільшив продаж валюти

Наприкінці року НБУ рекордно збільшив продаж валюти

За тиждень із 23 по 27 грудня Національний банк України продав на міжбанку 1 млрд 625,9 млн дол, при цьому не купував валюту.

Про це відомо зі статистики НБУ.

За період, з 23 по 27 грудня Нацбанк продав 1625,9 млн дол, що на 208,3 млн дол більше, ніж минулого тижня. Також це найбільший показник за рік. При цьому Нацбанк не купував валюту.

За останні три тижні Нацбанк продавав більше 4 млрд дол.

Загалом з початку року Нацбанк продав 34,6 млрд дол, тоді як купив 126 млн дол.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися – вперше з липня 2022 року.

Нагадаємо:

За тиждень із 16 по 20 грудня Національний банк України продав на міжбанку 1 млрд 417,6 млн дол, при цьому купив 200 тис дол.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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