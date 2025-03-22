Нардепи хочуть дозволити Нацгвардії стріляти в цивільних

Правоохоронний комітет “слуги” Іонушаса знову чудить. Нардепи комітету затвердили законопроєкт, який дає Нацгвардії право використовувати вогнепальну зброю, сльозогінний газ та безпілотні апарати проти мітингувальників.

Все це – в закритому від суспільства режимі та під соусом надання Нацгвардії більше повноважень “для захисту держави”. Натомість нові правки від комітету надають Нацгвардії більше повноважень “ефективно” розганяти мітинги.

Що дозволяє нова редакція законопроєкту №10311 Нацгвардії?

● застосовувати вогнепальну зброю, зокрема для припинення масових заворушень, – ще й без належного попередження про це мітингувальників

● використовувати гумові та пластикові кийки, сльозогінний газ, а також електрошокери до учасників заворушень

● маркувати порушників під час масових заворушень, наприклад, фарбою

● використовувати безпілотники, але для чого саме – нардепи вказують дуже узагальнено. Через це їх можуть використовувати для спостереження за мітингувальниками

Усе це дуже нагадує так звані “закони 16 січня” та “вайб” ліквідованого “Беркута”.

Верховна Рада збирається ухвалити цей законопроєкт у другому читанні вже на наступному тижні.

Джерело: https://www.facebook.com/antac.ua

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