Населення України зменшилося на 10 млн через війну, — Frontliner

(https://frontliner.ua/naselennia-ukrainy/)

● Основна причина — масовий виїзд за кордон, особливо чоловіків, які рідше планують повертатися.

● Смертність зросла через бойові дії, ослаблену медицину та стрес; у 2023 році зафіксовано близько 495 тис. смертей.

● Народжуваність на історичному мінімумі: близько 180 тис. дітей, частка дітей до 18 років — 15%, людей 60+ — 27%. Україна швидко старіє.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/79295

Новости портала «Весь Харьков»