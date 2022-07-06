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НАТО близько: Фінляндія і Швеція підписали протоколи про вступ

НАТО близько: Фінляндія і Швеція підписали протоколи про вступ

Очільники МЗС обох країн зафіксували Північноатлантичні прагнення у відповідних документах про вступ.

З протоколом про вступ Фінляндія та Швеція стануть членами-спостерігачами в НАТО і зможуть брати участь майже в усіх його заходах.

Що далі?

Після цього кожній країні НАТО ще належить окремо ратифікувати нового члена, який вступає у військовий союз. За оцінками, на це може піти від місяця до року.

Источник: https://t.me/spravdi/12455

Новости портала «Весь Харьков»

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