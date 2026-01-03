Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:05
Просмотров: 72

Навроцький: між Польщею та Україною є невирішені питання

Навроцький: між Польщею та Україною є невирішені питання

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що між його країною та Україною є "невирішені питання", над якими варто працювати.

Про це він сказав у інтерв’ю RMF24, передає "Європейська правда".

У Навроцького також запитали, чи кінець 2025 року ознаменує "новий початок" у відносинах між Польщею та Україною.

"Я твердо вірю, що так. Візит президента Зеленського до Варшави є доказом того, що Україна дбає про добрі відносини з Польщею. Наш спільний стратегічний інтерес у зв'язку з загрозою з боку російської Федерації є очевидним – і це одне з небагатьох питань, яке об'єднує мене, прем'єр-міністра Дональда Туска та нинішній уряд", – відповів польський президент.

Однак, за його словами, новий початок має "означати партнерство".

"Це партнерство є очевидним у моїх контактах із президентом Зеленським, але вперше висловлюються також конкретні очікування Польщі щодо України", – зазначив Навроцький.

Він наголосив, що його обов’язком є "виступати від імені польського народу, незалежно від того, чи йдеться про Україну, Німеччину чи Ізраїль".

"У наших відносинах з Україною є невирішені питання, і в рамках нашого партнерства я вимагаю, щоб вони були вирішені", – додав він.

Нагадаємо, 19 грудня Зеленський відвідав Польщу, де зустрівся із Навроцьким. Польський президент тоді заявив, що питання національної пам’яті було одними із ключових під час переговорів президентів України та Польщі у Варшаві, і Польща сподівається, що вони будуть швидко вирішені.

Також він не відкидає можливості "вирішення питання" щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29.

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Памʼятник Леніна, перероблений на Шевченка, став музейним експонатом
Сегодня 10:57    57
У Мінкульті розповіли, коли розпочнуться українсько-польські пошукові роботи
Сегодня 10:47    58
Мінус 2 ворожі танки – робота «Сталевого Кордону» (ВІДЕО)
Сегодня 10:36    57
В Мінсоцполітики повідомили, скільки ВПО хочуть отримати житло за новою програмою
Сегодня 10:26    62
"Хартія" отримує ШІ-дрони Bumblebee
Сегодня 10:15    70
Ексначальниця поштового відділення на Івано-Франківщині привласнила понад 128 тисяч гривень «Укрпошти»
Сегодня 09:54    77
Правоохоронці викрили посадовця, який організував незаконне переміщення товарів через державний кордон
Сегодня 09:33    94
Оперативники Чернівецького прикордонного загону ліквідували канал незаконного переправлення громадян до Молдови (ФОТО)
Сегодня 09:12    94
Опитування КМІС: 53% українців проти територіальних поступок на користь рф
Сегодня 09:03    118
окупанти продовжуют промивати мозки дітям
Сегодня 08:52    116
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 