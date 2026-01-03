Навроцький: між Польщею та Україною є невирішені питання

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що між його країною та Україною є "невирішені питання", над якими варто працювати.

Про це він сказав у інтерв’ю RMF24, передає "Європейська правда".

У Навроцького також запитали, чи кінець 2025 року ознаменує "новий початок" у відносинах між Польщею та Україною.

"Я твердо вірю, що так. Візит президента Зеленського до Варшави є доказом того, що Україна дбає про добрі відносини з Польщею. Наш спільний стратегічний інтерес у зв'язку з загрозою з боку російської Федерації є очевидним – і це одне з небагатьох питань, яке об'єднує мене, прем'єр-міністра Дональда Туска та нинішній уряд", – відповів польський президент.

Однак, за його словами, новий початок має "означати партнерство".

"Це партнерство є очевидним у моїх контактах із президентом Зеленським, але вперше висловлюються також конкретні очікування Польщі щодо України", – зазначив Навроцький.

Він наголосив, що його обов’язком є "виступати від імені польського народу, незалежно від того, чи йдеться про Україну, Німеччину чи Ізраїль".

"У наших відносинах з Україною є невирішені питання, і в рамках нашого партнерства я вимагаю, щоб вони були вирішені", – додав він.

Нагадаємо, 19 грудня Зеленський відвідав Польщу, де зустрівся із Навроцьким. Польський президент тоді заявив, що питання національної пам’яті було одними із ключових під час переговорів президентів України та Польщі у Варшаві, і Польща сподівається, що вони будуть швидко вирішені.

Також він не відкидає можливості "вирішення питання" щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29.

Джерело: eurointegration.com.ua

