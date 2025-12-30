Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:32
Просмотров: 17

НБУ презентував золоту пам'ятну монету, присвячену Архангелу Михаїлу

НБУ презентував золоту памятну монету, присвячену Архангелу Михаїлу

Національний банк випустив нову пам'ятну монету, присвячену Архангелу Михаїлу. Вона має номінал 20 гривень і виготовлена із золота 900 проби, тираж – до 10 000 штук.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Йдеться, що на аверсі монети на тлі патерну з ММ-14 ("Малюнка маскувального зразка 2014 року", відомого також під неофіційними назвами "Піксель" та "Український піксель") зображено стилізований лавровий вінок, що символізує славу та перемогу.

Водночас на реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла; праворуч та ліворуч розташовані стилізовані силуети воїнів Збройних Сил України, гвинтокрили та протитанкові їжаки, що композиційно підкреслюють боротьбу за збереження незалежності.

По колу напис: …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки") – використано шрифт "ChebanykSansN.2017 © VasylChebanyk".

Зазначається, що реалізація пам'ятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб'юторами розпочнеться в січні 2026 року.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Министерство обороны российской Федерации заявляет, что Лавров - закоренелый врун и дискредитирует российскую армию фейками!
Сегодня 08:27    36
В Україні 54% громадян відчувають надію щодо майбутнього, - опитування
Сегодня 08:24    39
"Не на чужих костях ли Берлин, Париж и Варшава построены?" "
Сегодня 08:20    41
Провалы 2025 года в экономической политике Украины
Сегодня 08:10    49
Оперативна інформація станом на 08.00 30.12.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    52
На ТОТ Луганської області кадровий колапс у медицині намагаються закрити за рахунок першокурсників
Сегодня 08:03    51
$54,7 млрд — рекорд міжнародних резервів України
Сегодня 07:58    57
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:54    69
СБУ затримала агента російських та білоруських спецслужб, який коригував атаки по київських ТЕЦ
Сегодня 07:50    66
Пропаганда рф продовжує кампанію з поширення дезінформації про нібито злочини ЗСУ проти мирних мешканців Донбасу
Сегодня 07:47    71
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 