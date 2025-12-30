НБУ презентував золоту пам'ятну монету, присвячену Архангелу Михаїлу

Національний банк випустив нову пам'ятну монету, присвячену Архангелу Михаїлу. Вона має номінал 20 гривень і виготовлена із золота 900 проби, тираж – до 10 000 штук.

Йдеться, що на аверсі монети на тлі патерну з ММ-14 ("Малюнка маскувального зразка 2014 року", відомого також під неофіційними назвами "Піксель" та "Український піксель") зображено стилізований лавровий вінок, що символізує славу та перемогу.

Водночас на реверсі монети на дзеркальному тлі зображено Архістратига Михаїла; праворуч та ліворуч розташовані стилізовані силуети воїнів Збройних Сил України, гвинтокрили та протитанкові їжаки, що композиційно підкреслюють боротьбу за збереження незалежності.

По колу напис: …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки") – використано шрифт "ChebanykSansN.2017 © VasylChebanyk".

Зазначається, що реалізація пам'ятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками-дистриб'юторами розпочнеться в січні 2026 року.

