Нельзя, значит, драться, если противник в 10 раз больше?
Трамп так сказал об Украине и россии
Ну хорошо. Значит так:
● Давиду нельзя было драться с Голиафом.
● Спартанцам нельзя было драться с Ксерксом.
● Александру Македонскому нельзя было драться с Дарием.
● Испанцам Кортеса нельзя было драться с ацтеками.
● Нидерландам нельзя было драться с Испанией.
● Польше нельзя было драться с россией.
● Финляндии нельзя было драться с СССР.
● Вьетнаму нельзя было драться с США.
● Вьетнаму также нельзя было драться с Китаем.
● Афганистану нельзя было драться с СССР.
● Израилю нельзя было драться с арабскими странами
● Израилю также нельзя драться с Ираном.
Вместо этого надо было всем пойти к Трампу. И он остановил бы все эти войны. Которые начал, разумеется, Байден.
