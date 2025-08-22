Нельзя, значит, драться, если противник в 10 раз больше?

Трамп так сказал об Украине и россии

Ну хорошо. Значит так:

● Давиду нельзя было драться с Голиафом.

● Спартанцам нельзя было драться с Ксерксом.

● Александру Македонскому нельзя было драться с Дарием.

● Испанцам Кортеса нельзя было драться с ацтеками.

● Нидерландам нельзя было драться с Испанией.

● Польше нельзя было драться с россией.

● Финляндии нельзя было драться с СССР.

● Вьетнаму нельзя было драться с США.

● Вьетнаму также нельзя было драться с Китаем.

● Афганистану нельзя было драться с СССР.

● Израилю нельзя было драться с арабскими странами

● Израилю также нельзя драться с Ираном.

Вместо этого надо было всем пойти к Трампу. И он остановил бы все эти войны. Которые начал, разумеется, Байден.

Джерело: https://www.facebook.com/shahin.mamedov.7

