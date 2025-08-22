Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:54
Просмотров: 76

Нельзя, значит, драться, если противник в 10 раз больше?

Нельзя, значит, драться, если противник в 10 раз больше?

Трамп так сказал об Украине и россии

Ну хорошо. Значит так:

● Давиду нельзя было драться с Голиафом.

● Спартанцам нельзя было драться с Ксерксом.

● Александру Македонскому нельзя было драться с Дарием.

● Испанцам Кортеса нельзя было драться с ацтеками.

● Нидерландам нельзя было драться с Испанией.

● Польше нельзя было драться с россией.

● Финляндии нельзя было драться с СССР.

● Вьетнаму нельзя было драться с США.

● Вьетнаму также нельзя было драться с Китаем.

● Афганистану нельзя было драться с СССР.

● Израилю нельзя было драться с арабскими странами

● Израилю также нельзя драться с Ираном.

Вместо этого надо было всем пойти к Трампу. И он остановил бы все эти войны. Которые начал, разумеется, Байден.

Джерело: https://www.facebook.com/shahin.mamedov.7

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Немного о кремлеботах
Сегодня 07:34    0
Спецоперація СБУ «Павутина» отримала відзнаку Президента «Національна легенда України»
Сегодня 07:28    16
Редакційна колегія улюбленого видання Трампа — The New York Post — написали лист-заклик до американського президента
Сегодня 07:24    33
Італійська поліція заарештувала українця Сергія К., ймовірно причетного до підриву газопроводу "Північний потік" — Spiegel
Сегодня 07:21    30
Зеленський відреагував на заяву лаврова про те, що Китай міг би стати гарантом безпеки для України
Сегодня 07:15    45
За серпень росія втратила 13% переробних потужностей НПЗ
Сегодня 07:07    42
ЗСУ в Криму атакували потяг з паливом для російських військ
Сегодня 07:00    49
Рада ухвалила два законопроєкти для запуску Defence City
Сегодня 06:45    73
Іпотека під 0%: для кого планують розширити програму "єОселя"
Сегодня 06:36    82
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 06:27    104
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 