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Немецкие политики призвали предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus

Немецкие политики призвали предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus

Немецкие политики от оппозиции и коалиционной партии призвали правительство поставить Украине крылатые ракеты.

Об этом сообщает DW.

Берлин должен "немедленно" предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, заявил депутат Бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

Он отметил, что на вооружении Бундесвера есть 600 Taurus, из которых около 450 не готовы к применению в боевых действиях, но могут быть модернизированы компанией MBDA и подготовлены к отправке в Украину.

В свою очередь, эксперт Свободной демократической партии (ВДП), входящей в правящую коалицию, Маркус Фабер напомнил, что Вооруженные силы Украины успешно применяют поставленные Великобританией ракеты Storm Shadow. По его словам, это свидетельствует о важности такого типа вооружений для Украины, обороняющейся от российского полномасштабного вторжения.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/21007

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