Німеччина передала Україні комплекси для боротьби з дронами

Німецький збройний концерн Rheinmetall передав Україні додаткові комплекси виявлення та боротьби з дронами під назвою SurveilSpire.

Про це йдеться в пресрелізі компанії, опублікованому в соцмережі X, пише Кореспондент.

Зазначається, що замовлення для України на кілька мільйонів євро оплатив уряд Німеччини.

Компанія виграла новий тендер на постачання ЗСУ систем SurveilSpire, які призначені для розвідки та боротьби з ворожими дронами.

До складу комплексу входить вежа з камерами денного й нічного бачення, пілотовані дрони та система управління, а також транспорт.

Ці системи використовуються для моніторингу місцевості, що дає змогу зменшити кількість військових, залучених до спостереження за ворожими позиціями, і зберегти життя захисників.

Для розгортання системи потрібно лише три особи.

Система включає бездротові канали зв’язку, такі як 4G і Starlink для передачі відео на мобільний командний пункт. Також вона може забезпечити мережу 5G.

Сонячні панелі дозволяють SurveilSpire збільшити тривалість роботи.

Отриману від камер та дронів інформацію блок управління комплексу обробляє за допомогою спеціального програмного забезпечення та штучного інтелекту.

Агентство Телевидения Новости