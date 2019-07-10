Новая арка над ЧАЭС введена в эксплуатацию

Новая арка над 4-м реактором ЧАЭС будет служить не менее 100 лет и поможет решить задачу разборки саркофага, которым четвертый реактор был накрыт после аварии.

Новый безопасный конфайнмент (НБК) над четвертым реактором Чернобыльской АЭС стоит 1,5 миллиарда евро.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

«Спустя 22 года после организации Чернобыльского Фонда «Укрытие» новый безопасный конфайнмент пущен в эксплуатацию и передается Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Вклад ЕБРР составил более 700 млн евро», - написал он. По словам Усова, НБК поможет решать задачу разборки саркофага, которым взорвавшийся четвертый реактор был накрыт после аварии.

Напомним, в январе Государственная инспекция ядерного регулирования выдала ГСП «Чернобыльская атомная электростанция» разрешение на право осуществления деятельности по эксплуатации существующих строительных конструкций, которые выполняют функции ограждающего контура нового безопасного конфайнмента (ОК-НБК), после усиления и герметизации.

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