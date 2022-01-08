Новая линия компартии Китая: у настоящего коммуниста должно быть трое детей

Правительство Китая призывает коммунистов стать примером в реализации программы по рождению третьих детей в семьях. В мае прошлого года Политбюро ЦК КПК приняло решение разрешить парам заводить трех детей, но так как китайцы не торопятся пойти по пути рождения третьего ребенка, рассчитывая прежде получить материальную помощь от государства, то членов Коммунистической партии Китая призывают подать пример высокой рождаемости в семьях.

В декабрьской редакционной статье сетевое издание China Reports, связанное с КПК, заявило, что члены партии обязаны вступать в брак и иметь детей, чтобы способствовать росту населения. Теперь, когда правительство ввело политику одобрения рождения третьих детей, у коммунистов, отмечалось в статье, нет оправдания, что у них «только один или два ребенка». На интернет-формах членов КПК также призывают пойти по пути рождения третьего ребенка в семье.

Китай борется со снижением рождаемости после многих лет ограничений на количество детей в семье. С 1970-х годов китайским семьям разрешали иметь только одного ребенка и с тех пор темпы прироста населения в Китае резко замедляются. Если в начале 1980-х годов рождаемость была на уровне 21 рождения на 1000 человек, то в 2020 году рождаемость в Китае оказалась на минимальном уровне с начала наблюдений в 1978 году — 8,5 рождения на 1000 человек (в Израиле, к примеру, более 30 рождений на 1000 человек).

В 2015 году власти КНР объявили о решении позволить заводить по два ребенка. В апреле 2021 года Народный банк Китая призвал власти КНР отказаться от политики контроля рождаемости в стране, так как это создает риск отстать от США на фоне старения населения. «Либерализация рождаемости должна произойти сейчас, когда некоторые жители все еще хотят иметь детей, но не могут. Бесполезно ее либерализовать, когда никто не хочет иметь детей», — отметил Народный банк.

По мнению регулятора, если этого не произойдет, население Китая рискует сократиться на 32 млн человек до 2050 года. За этот же период в США население станет на 50 миллионов человек больше. В случае исполнения этого сценария, Китай потеряет свое экономическое преимущество. Поднебесная отстанет не только от США, но и от других стран Запада из-за недостатка людей трудоспособного возраста.

В апреле 2021 года правительство Китая внесло поправки в закон, разрешающие супружеским парам заводить третьего ребенка. 31 мая решение было утверждено Политбюро ЦК КПК.

Власти Китая развернули пропагандистскую компанию в пользу рождения вторых и третьих детей в семьях, но многие китайцы жалуются, что не могут иметь больше детей без дополнительной материальной поддержки со стороны государства.

«Они могут пытаться заставить нас делать все, что хотят, но мы ничего не сможем сделать без лучшей финансовой помощи», — сказал изданию Nikkei Asia 30-летний отец одного ребенка. Региональные правительства сейчас разрабатывают программы помощи для семей, воспитывающих детей. Предпочтения при этом отдается не денежным стимулам, а продлению отпуска по уходу за ребенком. Такую меру большая часть общества воспринимает как бесполезную.

На этом фоне партия и обратилась к коммунистам с призывом подать пример высокой рождаемости в семьях.

Источник: nigroll.com

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