Новини одним рядком 2.0

● Трамп заявил, что ведёт регулярные переговоры с Путиным по вопросу денуклеаризации. По словам бывшего президента США, стороны заинтересованы в дальнейшем сокращении ядерных вооружений и хотели бы привлечь к процессу Китай.

● Конфлікт між Росією та Україною переріс у великий міжособистісний конфлікт. Ми зупинимо і це, — Трамп.ㅤ

● Сенатор Грэм: «Трамп готовится снять ограничения на запуски ракет большой дальности по России для совершения наступательных действий и нанесения гораздо более серьезного ущерба ВС РФ. Путин действительно начал идти на уступки на Аляске — на уступки важные, которые пока не афишируются. Путин реагирует только на давление. В следующем месяце я также представлю новый законопроект, объявляющий Россию государством-спонсором терроризма».

● "Очень надеюсь, что следующий день независимости будет праздником, когда Украина будет свободной и мирной" — Келлог. "На самом деле, сейчас число убитых и раненых больше, чем было во время Второй мировой. Подумайте также о масштабах уничтожения и разрушений, о вреде и ущербе, которые нанесли эти действия. Именно об этом говорит президент Трамп. Он действительно необыкновенный человек, сторонник мира. Очень надеюсь, что следующий день независимости будет праздником, когда Украина будет свободной и мирной", – заявил он на молитвенном завтраке.

● Уряд США буде заходити в капітал інших компаній США за аналогією з угодою з Intel, — Трамп.ㅤ

● Це безумство, що Європа все ще купує російську нафту, — торговий радник Трампа Наварро.ㅤ

● Саммит в Тяньцзине станет наиболее масштабным со времени основания ШОС, в нём примут участие более 20 глав государств, а также руководители 10 международных организаций — посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

● В Польше на базе в Повидзе состоялся визит высокопоставленных американских военных логистов, которые ознакомились с работой складов предварительного развертывания APS-2 (Army Prepositioned Stocks-2). Главной целью APS-2 является сокращение времени переброски войск из США в Европу, для чего на этой базе хранится полный комплект техники и вооружения для одной бронетанковой бригады США.

● «Дают мне 97% плохих историй». Трамп пригрозил отнять у NBC и ABC лицензию на телевещание.

● На Кипре завели уголовное дело против топ-менеджеров Абрамовича.

● Власти Молдовы ввели санкции против молдавской авиакомпании Fly One, которая летала в Россию. Чаще всего, рейсы выполнялись из Еревана в Москву.

● Китай повинен постачати нам магніти. Якщо вони цього не зроблять, ми виставимо їм мита в розмірі 200% або щось в цьому роді, — Трамп.ㅤ

● Південнокорейський оборонний гігант Hanwha Europe уклав угоду на $250 млн для постачання 20 гаубиць K9 до В’єтнаму. Це стало першим продажем озброєнь цій країні.

● Японія профінансувала виробництво перших вітчизняних гіперзвукових ракет HVGP Block 1. Нові ракети мають надати Сухопутним силам самооборони Японії можливість завдавати ударів на відстань до 500-600 км.

● Акции США побили исторический рекорд по своей дороговизне. Рынок США стоит дороже, чем во времена любых пузырей. В пятницу индекс Dow Jones вырос более чем на 800 пунктов, обновив исторический максимум.

● XAI Ілона Маска на 1 мільярд подає позов проти Apple і OpenAI в Техасі за нібито порушення антимонопольного законодавства.ㅤ

-----------------

● Путин не хочется встречаться с Зеленским, потому что он ему не нравится, заявил Трамп.

● Высокопоставленный иранский чиновник утверждает: Россия якобы предоставила Израилю разведданные во время 12-дневной войны с Ираном. «Они сообщили им о системах ПВО — война доказала, что союз с Россией излишен».

● КСИР заявил, что план по разоружению Хезболлы не будет реализован. "Разоружение ливанского Хезболлах – американо-израильский план, который не принимают ни ни народ Ливана, ни силы сопротивления «Хезболлах»... Он никогда не будет реализован", – заявил генерал Ирадж Масджеди.

● В Госдуме велели россиянам переходить на отечественные смартфоны.

● Россияне набрали рекордный объем займов под 280% годовых, чтобы собрать детей в школу.

● В первом российском регионе полностью остановили продажу бензина.

● На Чукотке взорвался перевозивший бензин 40-летний танкер.

● Курская АЭС остановила половину мощностей после атаки дрона.

● ЦБ начал готовиться к ухудшению финансового положения банков.

● Российского «убийцу» Starlink — частную космическую компанию SR Space признали банкротом. Компания обещала, что к 2030 году произведёт 521 космический аппарат.

● Россия может денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток, соответствующее постановление о представлении президенту РФ подписал Мишустин.

