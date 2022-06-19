Новый командующий вдв россии «армагеддон»: что нужно знать о нем

В связи с провалом плана «трехдневного» захвата Киева, значительными потерями личного состава и военной техники вс рф, а также оперативно-тактическими просчетами так называемой «специальной военной операции» в Украине, кремль методично меняет высшие военные кадры, на которые списываются неудачи. Об этом пишет автор Telegram-канала «Вольнодумец».

После «успехов» под украинским Изюмом и якобы ранением куда-то исчез начальник штаба вс рф генерал армии в.герасимов. Около месяца никто не видел «сирийского мясника» генерал-полковника александра дворникова, назначенного в апреле командующим российскими войсками в Украине.

По информации ряда российских агентств указанные лица, ряд генералов фсб, гру и даже министр обороны, оставаясь номинально на своих должностях, фактически отстранены от управления. На военном языке «выведены за штат», но об этом не объявляется, чтобы не будоражить население и войска.

Согласно российским СМИ 16.06 снят с должности командующий вдв рф андрей сердюков, подчиненные которого массово гибнут в Украине и сдаются в плен. Вместо него командующим вдв рф назначен герой россии, генерал-полковник михаил теплинский, имевший позывной «вьюга», но прозванный в войсках «армагеддоном» за слишком крутой нрав. До этого он занимал должность начальника штаба цво мо рф (звание присвоено 8.12.2021 приказом № 694).

Что нужно знать о теплинском и чего ждать от него?

Во-первых, теплинский м.ю. уроженец Донбасса и хорошо знает места боевых действий. Родился 9.01.1969 году в г. Моспино (20 км от Донецка). Но сейчас российские агентства указывают, что он «родился в г.Моспино на территории днр».

Во-вторых, теплинский уже командовал российскими войсками по захвату Донбасса. В мае 2015-го года он был назначен на должность начальника штаба 12-го командования резерва юво рф с дислокацией в Новочеркасске. Эта структура непосредственно руководила российскими войсками на Донбассе, так называемыми 1-м и 2-м армейскими корпусами.

Назначение туда теплинский получил «для наведения порядка в войсках», так как имел репутацию жесткого командира, «способного выполнить приказ любой ценой». Очевидно за успехи, уже в 2017 году теплинский был назначен начальником штаба — первым замом командующего войсками юво, воевавшими на Донбассе, а в 2019 — назначен начальником штаба цво мо рф.

В-третьих, представлении на теплинского указано: «…обладает серьезным боевым опытом и авторитетом в войсках». Поскольку на донецком направлении ВСУ наибольше сдерживали российские войска, 31.03.2022 генштаб россии направил теплинского (начальника штаба-первого зама командующего цво!!!) с кратковременной миссией в Донецк в качестве консультанта.

В 1 ак именно с ним связывают перегруппировку российских сил и активное наступление на юге Донецкой области с использованием мобилизованных резервистов, отказавшись от «тупых атак в лоб» на хорошо укрепленные позиции ВСУ на донецком направлении: Марьинка, Пески, Авдеевка, Горловка.

Учитывая умение теплинского «выполнять задачи любой ценой», следует ожидать активизации операций российских вдв в Украине, так как командующего не будут интересовать жизни солдат. Ради выполнения преступных приказов путина, он будет действовать по принципу жукова: «бабы еще нарожают»! Думаю, у нас найдется чем встретить «землячка».

Источник: sprotyv.info

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